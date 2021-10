Rapallo: cambia la viabilità per asfaltature Via Rosselli e Via Torino. - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del comune di Rapallo

Nelle giornate comprese tra lunedì 25 e venerdì 29 ottobre verranno asfaltate Via Rosselli, nel tratto compreso tra il ponte ferroviario e Piazza Cile, e Via Torino. L’intervento è finanziato da Autostrade per l’Italia.

Per consentire il regolare svolgimento delle operazioni di allestimento del cantiere, di fresatura e asfaltatura sono state previste modifiche alla viabilità della zona interessata:

Interruzione temporanea della circolazione a tutte le categorie di veicoli dal 25 al 29 ottobre, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di Via Rosselli, nel tratto compreso tra il ponte ferroviario e Piazza Cile, e di Via Torino.

Divieto di sosta a tutte le categorie dei veicoli dal 25 al 29 ottobre, dalle 7.00 alle 20.00 in Via Rosselli, nel tratto compreso tra il ponte ferroviario e Piazza Cile, e in Via Torino.