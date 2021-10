Monterosso: 10 anni fa il nubifragio, le parole del sindaco - LevanteNews

Dieci anni fa, il 25 ottobre, le Cinque Terre e la Val di Vara furono investite da un violento nubifragio con effetti disastrosi. Monterosso contò una vittima: Sandro Usai. L’amministrazione vuole ricordare quel giorno, le Associazioni che aiutarono la popolazione, la ricostruzione.

Dal Comune di Monterosso

Programma

ore 15.00: commemorazione presso Largo Usai

ore 15.30: Santa Messa presso il Molo del Capoluogo

Seguirà presso la sede del Gruppo comunale volontario “Sandro Usai” un ringraziamento alle Associazione intervenute durante l’alluvione.

Le associazioni

Protezione Civile Provinciale e Locale

Protezione Civile Savona

Life on the sea Onlus La Spezia

Associazione Deledda La Spezia

Pubblica Assistenza Stazzema

Croce Verde Pontedecimo

Croce Oro Sciarborasca

Comune di Chiavari

Comune di Riomaggiore

Comune di Arbus

La parola del sindaco Emanuele Moggia



Paese come il nostro, particolarmente esposto ai rischi idrologici, la Protezione civile

rappresenta ormai da anni un Sistema coordinato a tutela della popolazione, del territorio e

dell’ambiente. Insieme alla Protezione civile e certamente anche per effetto della sua stessa esistenza, è

cresciuta in questi anni una consapevolezza diffusa ed anche una maggiore attenzione ai temi della

sicurezza collettiva.

Senza gli aiuti che abbiamo ricevuto sarebbe stato tutto più difficile ed è per questo motivo che

desideriamo ringraziare pubblicamente chiunque si sia adoperato nelle ore immediatamente successive

all’alluvione del 25 ottobre 2011, come in tutte le altre fasi, dando un contributo fondamentale che ha

reso onore allo spirito del volontariato che è una ricchezza della nostra Nazione.

Quando la forza veniva a mancare, lasciando spazio alla stanchezza bastava girarsi e intorno c’erano

persone di ogni età che con testa bassa e buone gambe ci davano man forte, senza troppe chiacchiere e

con un’umiltà che ci ha straordinariamente colpiti. Siete stati per noi un sospiro di sollievo.

Non abbiamo una lista completa con tutti i vostri nomi e forse incrociandovi per strada non vi

riconosceremo, ma sappiate che per noi siete stati davvero fondamentali. In quelle situazioni, malgrado

guardandosi attorno non lo si poteva subito intuire, il peggio era già lontano, mentre il meglio era

sicuramente qui e siete stati tutti quanti voi a realizzarlo.

Ovunque ci voltiamo dobbiamo essere consapevoli del fatto che tutto questo è stato possibile grazie

al contributo di tanti e di tante associazioni di volontariato, che hanno saputo lavorare insieme per

rispondere ai bisogni di una comunità che viveva e soffriva per qualcosa, che purtroppo, per il nostro

territorio non è una novità.

Desideriamo ricordare il nostro Sandro Usai che con il suo impegno sociale ha vissuto la vita come

un dono e, come tale, l’ha messa a disposizione quando è stato necessario. Chi dona sé stesso per gli

altri, vive per sempre. Ed è certo che nella nostra memoria lo farà, ma vi chiedo di farlo vivere anche

nelle nostre azioni e che queste siano sempre protese alla consapevolezza, alla sicurezza e all’impegno

collettivo e sociale.

Con queste righe vorrei invitarvi alla commemorazione che avrà luogo a Monterosso al Mare il 25

ottobre e di cui vi allego il dettaglio.