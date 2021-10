Genoa: Destro e Caicedo non bastano, il Torino trova i tre punti - LevanteNews

Torino: Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Buongiorno; Singo, Lukic, Pobega, Ansaldi; Linetty, Brekalo; Sanabria. All. Ivan Juric.

Genoa: Sirigu; Ghiglione, Vasquez, Criscito, Cambiaso; Touré, Rovella; Ekuban, Sturaro, Fares; Destro. All. Ballardini.

Il Genoa non sa più vincere, contro il Torino arriva un’altra sconfitta in trasferta: finisce 3-1 per gli uomini allenati dall’ex Juric con i gol di Sanabria, Pogeba e Brekalo. A nulla è valso il sesto gol in campionato di Destro. Ballardini torna con la difesa a quattro con Ghiglione e Cambiaso sulle fasce e al centro Vasquez insieme a Criscito. In mezzo Badelj va in panchina e spazio a Tourè e Rovella. Dietro a Destro il trio Ekuban, Sturaro (torna dopo tanto tempo) e Fares.

Il Torino parte forte e al 7’ con l’ex Ansaldi impegna Sirigu bravo a respingere. E’ il preludio al vantaggio realizzato al 14’ da Sanabria di testa con il portiere del Genoa che non può fare nulla. Il Genoa non c’è e i padroni di casa al 30’ vanno sul 2-0: Sanabria trova Pobega che infila Sirigu sull’altro palo. La prima vera occasione è al 33’ con Destro che spaccata non riesce a superare Milinkovic-Savic. Nel finale Sanbabria va vicino al 3-0 ma il suo colpo di testa è debole.

Nella ripresa Ballardini toglie Tourè e Ghiglione e inserisce Galdames e Kallon. Il Torino abbassa i ritmi e il Genoa prova a riaprire la gara ma al 48’ Fares di spalla manda alto. Al 57’ annullato un gol alla formazione granata per un fallo su Vasquez. Al 70’ il Genoa accorcia con Destro bravo a stoppare e battere Milinkovic Savic ma al 77’ Brekalo trova il 3-1 su assist di Praet. Gara finita? No perché dopo il tiro di Buongiorno respinto con i pugni all’80’ Caicedo entrato al posto di Ekuban è bravo a chiudere una bella azione di Kallon. Primo gol in campionato per il giocatore arrivato dalla Lazio. Il Genoa attacca e all’87’ Rovella su punizione manda fuori di poco. Al 93’ arriva il fischio dell’arbitro che sancisce la fine della martedì: si torna in campo e per i rossoblu ci sarà il derby contro lo Spezia allenato dall’ex Thiago Motta.