Cogorno: al Villaggio del Ragazzo i corsi della Bottega della Musica - LevanteNews

Dall’Area Comunicazione Villaggio del Ragazzo

Con il mese di ottobre hanno inizio i corsi musicali della Bottega della Musica del Villaggio del Ragazzo.

La Bottega della Musica nasce nel 1999 come scuola/laboratorio di musica la cui peculiarità è quella di differire dalle realtà tradizionali già esistenti sul territorio per ciò che riguarda l’obiettivo centrale che si pone: favorire la crescita degli allievi, sia dal punto di vista musicale sia da quello umano. La divulgazione e l’approfondimento della cultura musicale contemporanea avviene attraverso tecniche e metodologie mirate, partendo dalla convinzione che essa abbia pari dignità rispetto alla cultura musicale tradizionale e che si trovi più vicina al mondo musicale dei giovani.

CORSI BOTTEGA DELLA MUSICA 2021-2022

Le lezioni saranno individuali o in coppia e riguarderanno i seguenti strumenti:

• Batteria (insegnante Riccardo Caorsi)

• Basso elettrico (insegnante Gabriele Dellepiane)

• Chitarra classica, acustica ed elettrica (insegnanti Nicola Ostrogovich e Luca Guerrini)

• Pianoforte e tastiere (insegnanti Paola Baratta e Cecilia Pizzorno)

• Fisarmonica (insegnante Paola Baratta)

• Canto moderno (insegnanti Paola Baratta e Cecilia Pizzorno)

I corsi saranno personalizzati in base ai gusti e alle necessità degli allievi, sia per quanto riguarda i generi musicali, sia per la durata delle lezioni.

Le lezioni individuali o di coppia sullo strumento saranno integrate da attività di gruppo che potranno comprendere musica di insieme, ascolto attivo di brani, laboratori ludico musicali per i più piccoli.

QUOTE

Iscrizione annuale € 10,00

QUOTE MENSILI

• Lezione individuale di 30 minuti € 65,00

• Lezione individuale di 45 minuti € 95,00

• Lezione individuale di 60 minuti € 125,00

• Lezione di coppia di 30 minuti € 43,00

• Lezione di coppia di 45 minuti € 55,00

Modalità di pagamento: esclusivamente tramite bonifico bancario sul c/c IBAN IT80U 050343 195000 0000001382 da effettuarsi entro l’ultima settimana del mese precedente.

NOTA BENE

Le attività della Bottega della Musica si svolgeranno nel rispetto del Protocollo per l’Area Socio Educativa che sarà consegnato insieme al modulo di iscrizione e al Patto di Corresponsabilità.

In particolare sarà posta attenzione nelle seguenti precauzioni:

• igienizzazione delle mani;

• numero di partecipanti stabilito in base allo spazio di distanziamento di sicurezza dell’area;

• utilizzo della mascherina da parte del personale educativo e da parte di tutti i ragazzi

• aerazione dei locali per garantire il ricambio dell’aria

Per i maggiorenni l’accesso alle strutture del Villaggio del Ragazzo è consentito solamente previo controllo del Green Pass. I genitori potranno accompagnare/ritirare i propri figli fermandosi nel piazzale dove saranno prelevati/riconsegnati da parte degli insegnanti.