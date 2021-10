Chiavari: torna il progetto "Volontariamo" - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Banco Bpm

Riprende sul territorio anche a Chiavari ‘VolontariAmo’ l’attività di volontariato d’impresa di Banco BPM, con il nuovo ciclo di attività denominato ‘RipuliAmo con Legambiente’.

Nella giornata di venerdì 22 ottobre, gli oltre venti volontari di Banco BPM, coordinati da Legambiente, hanno lavorato per tutta la mattina presso il tratto litoraneo di Chiavari nei pressi della foce del fiume Entella dedicandosi alla rimozione dei rifiuti abbandonati, curando con particolare attenzione anche la raccolta di micro-rifiuti quali tappi di bottiglia, mozziconi di sigaretta, frammenti di metallo, plastica, nylon, vetro. In totale è stato raccolto quasi un quintale di rifiuti.

L’iniziativa di Chiavari si inserisce nel ciclo di 20 giornate di riqualificazione ambientale in cui i volontari di Banco BPM, coordinati da Legambiente, si dedicano alla pulizia di aree di interesse naturalistico individuate dall’associazione in collaborazione con la Banca stessa. L’iniziativa, che si svolge all’aperto e nel massimo rispetto delle misure di sicurezza anti Covid-19, coinvolge dai 20 ai 40 colleghi per tappa che dedicano una giornata lavorativa al volontariato.

Con ‘RipuliAmo con Legambiente’ Banco BPM consolida l’importante collaborazione con Legambiente per offrire supporto, tramite l’azione di volontariato dei colleghi del Gruppo, nella tutela e salvaguardia dei territori in diverse località d’Italia.

La giornata di Chiavari si è svolta in contemporanea con le analoghe attività di volontariato svolte a Milano, Turbigo (MI) e Roma e segue le tappe di Lenna (BG), Genova Voltri, Modena, Eraclea (VE), Pisa e Savona (Spiaggia di Zinola). RipuliAmo proseguirà prossimamente con altri appuntaenti per coinvolgere in tutta Italia le città in cui Banco Bpm è presente.

L’adesione di Banco BPM al volontariato d’impresa continua, consolidandosi come parte integrante delle attività svolte a sostegno del territorio. Dal 2017, grazie a VolontariAmo, la Banca ha contribuito ad aiutare numerose associazioni con lavori di manutenzione, pulizia del verde, riordino di magazzini, distribuzione di alimenti e di pasti nelle mense, condividendo vere e proprie esperienze di solidarietà. L’impegno di Banco Bpm al fianco di Legambiente, inoltre, è pienamente coerente con la strategia ESG avviata a partire dal 2020. Tra i filoni di attività, in coerenza con i 17 obiettivi di sviluppo sostenibili fissati dall’ONU, quello relativo all’Ambiente prevede la realizzazione di programmi a tutela del territorio cosi come di iniziative di promozione e diffusione di una cultura attenta al climate change.