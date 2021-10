Carasco: vittime del ponte crollato, stasera il ricordo - LevanteNews

La notte del 22 0ttobre 2013, la piena conseguente ad un terribile nubifragio fece crollare il ponte di Carasco. L’auto di un ragazzo che in quel momento viaggiava sul ponte fu proiettata sulla carreggiata e stetò a far credere che ciò che raccontava era vero; una ragazza alla guida precipitò invece con l’auto nel corso d’acqua, trascinata dalla furia della corrente; un’esperienza terribile; la corsa verso il mare terminò fortunatamente contro un albero e la giovane fu tratta in salvo dai vigili del fuoco. Alcuni testimoni insistevano nell’affermare che un’altra auto era stata trascinata dalla piena; vane le ricerche. Solo giorni dopo dopo il ritrovamento della prima salma nel mare di Bogliasco si individuò la vettura sommersa nel greto e la seconda vittima. I morti si chiamavano Lino Gattorna e Claudio Rosasco che, tornavano da un viaggio all’estero: per questo nessuno li aveva dati per dispersi.

Stasera le comunità di Carasco e Moconesi si ritroveranno alle 20.30 sul nuovo ponte dove una lapide ricorda la tragedia e i sindaci vi depositeranno un mazzo di fiori.