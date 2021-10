Camogli: nuove misure a sostegno delle famiglie - LevanteNews

Da Comunicazione Comune di Camogli

Dopo la delibera di settembre che stabiliva l’esenzione del pagamento della retta per il servizio di scuolabus per l’anno scolastico 2021-2022 per tutte le famiglie degli alunni della scuola dell’Infanzia

di Ruta, Primaria e Secondaria della scuola di primo grado di Camogli, la Giunta Comunale ha approvato l’erogazione di altri contributi a integrazione del reddito in relazione alle diverse fascia di etΓ e relativi bisogni.

π— π—œπ—¦π—¨π—₯π—˜ 𝗔 π—¦π—’π—¦π—§π—˜π—šπ—‘π—’ π——π—˜π—Ÿπ—Ÿπ—˜ π—™π—”π— π—œπ—šπ—Ÿπ—œπ—˜: 𝗖𝗒𝗑𝗧π—₯π—œπ—•π—¨π—§π—œ 𝗔𝗗 π—œπ—‘π—§π—˜π—šπ—₯π—”π—­π—œπ—’π—‘π—˜ π——π—˜π—Ÿ π—₯π—˜π——π——π—œπ—§π—’

Contributi a sostegno delle famiglie residenti nel Comune di Camogli che alla data di pubblicazione del bando si trovino in situazione di disagio economico e/o in condizione di vulnerabilitΓ riconducibile alla emergenza sanitaria da SARS-COV-2 per l’acquisto di beni di prima necessitΓ , pagamento di utenze o affitti.

Possono richiedere il contributo:

β€’ Le famiglie residenti nel Comune di Camogli con un ISEE uguale o inferiore a € 9.360,00 che siano in carico ai servizi sociali da almeno tre mesi alla data del

Bando

β€’ Le famiglie residenti nel Comune di Camogli con un reddito lordo complessivo del nucleo familiare riferito al 2020 pari o inferiore a € 36.000,00 e con una riduzione pari o superiore al 33% rispetto al 2019.

Il contributo teorico erogabile al nucleo familiare richiedente Γ¨:

– € 400,00 un solo componente del nucleo familiare;

– € 100,00 in piΓΉ per ogni componente maggiorenne del nucleo familiare;

– € 150,00 per ogni figlio minore presente nel nucleo familiare.

Il contributo massimo erogabile Γ¨ di € 1.000,00

πŸ“„ 𝗗𝗒𝗠𝗔𝗑𝗗𝗔: La relativa modulistica (bando, domanda e autocertificazione) Γ¨ disponibile nell’atrio del Comune oppure sul sito istituzionale a questo indirizzo

⏱️ π—¦π—–π—”π——π—˜π—‘π—­π—”: Ore 12.00 del 22 novembre 2021