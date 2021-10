Camogli: 8 mesi fa il crollo del cimitero, un concerto per ricordare i morti - LevanteNews

Come palcoscenico un box; la tastiera appoggiata su un porter, ma la voce di Silvia Piccollo e la musica di Fabrizio Fancello hanno provocato una grande emozione, indimenticabile. I parenti delle “vittime” del crollo dei loculi al cimitero di Camogli, avvenuto esattamente otto mesi fa, hanno assistito commossi al concerto in una piazzola davanti al cimitero ancora chiuso. Il cancello verrà aperto venerdì 29, una data attesa per molti con apprensione in attesa di chiarire lo stato delle tombe, eventuali trasferimenti al momento non comunicati. Il tempo è fermo a otto mesi fa.