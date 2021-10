Zoagli: "Lavori sull'Aurelia, Anas invii dei movieri" - LevanteNews

Da Gian Giacomo Solari, consigliere comunale Zoagli nel Cuore

Considerando che il semaforo di Bardi è in funzione dal’ottobre 2019, con conseguenze per i fruitori della Via Aurelia ormai ormai al limite della sopportazione, specialmente quando purtroppo e frequentemente il traffico dell’autostrada viene dirottato totalmente o parzialmente sulla Via Aurelia, in aggiunta in questi giorni l’ANAS provvederà a eseguire ben 20 rapezzi anche di grandi dimensioni sempre nella già bistrattata Via Aurelia con nuovi semafori con scarifica dei rapezzi e conseguente asfaltatura, di conseguenza aumenteranno notevolmente i disagi per i fruitori, specialmente per quelli che percorrono più volte in un giorno detto percorso per motivi di lavoro.

A fronte di questa situazione di notevole disagio, chiediamo al Sindaco di Zoagli Fabio DePonti, un intervento energico presso gli enti che creano il disagio (anas, autostrade ecc ) in modo che si rendano partecipe e in sinergia con l’amministrazione comunale inviano tempestivamente dei movieri a dirigere il caotico traffico che sarà pesante nel periodo in questione.