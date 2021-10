Sori: difesa del litorale, approvato il progetto definitivo - LevanteNews

Dal comune di Sori su Facebook

La giunta comunale, in data 19 ottobre 2021, ha approvato con delibera n 73 del 14/10/2021, il progetto definitivo degli interventi di potenziamento delle opere di difesa costiera del litorale di Sori per un importo totale di € 3.000.000, a valere sui fondi di protezione civile richiesti dal Comune nell’ottobre del 2019.

Lo stesso progetto definitivo è stato già approvato dalla Conferenza dei Servizi, che ha coinvolte tutte le amministrazioni preposte alla tutela del paesaggio e dell’ambiente.

Tale progetto prevede:

– la realizzazione di ripascimento strutturale con apporto di materiale litoide per un complessivo metri cubi 30.000 (con avanzamento medio dell’attuale linea di riva di metri 15 circa);

– il prolungamento del molo di ponente esistente, per una lunghezza di circa 40 metri, adatto a proteggere ulteriormente dalle mareggiate di libeccio e funzionale a ripristinare l’attracco ai battelli turistici;

– la creazione di una mantellata di scogli di lunghezza circa 50 metri emergente dal mare, nella zona di Capo Pino, per proteggere dalla erosione causata dalle correnti marine.

– verranno rimossi i massi che sono ancora presenti sui fondali, residui della barriera soffolta ormai compromessa, realizzata a fine anni novanta.

Prossimi step saranno l’approvazione del progetto esecutivo, in fase di ultimazione, e successiva procedura di affidamento dei lavori, con obbligo di appaltare entro il 31/12/2021.

Nel 2022 inizieranno le opere che si protrarranno per circa un anno, compresa la sospensione per la stagione balneare.