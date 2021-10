Sestri: "Camilla, il decesso da attribuirsi al vaccino" - LevanteNews

Camilla Canepa, 18 anni, una vita felice a Sestri Levante e pronta a sostenere gli esami di matirità “non aveva alcuna patologia pregressa e non aveva preso alcun farmaco”. La morte per trombosi “è ragionevolmente da riferirsi a un effetto avverso da somministrazione del vaccino anti Covid”. L’asserzione è di Luca Tajana, medico legale e Franco Piovella, ematologo ed è contenuta nella perizia depositata in Procura. La ragazza si era sottoposta a vaccino con Astrazeneca il 25 maggio e si era sentita male il 3 giugmno. Al pronto soccorso di Lavagna le avevano diagnosticato una piastrinopenia e una fotosensibilità; era stata dimessa dopo una tac senza contrasto. Due giorni dopo la situazione era precipitata. Nuovo ricovero a Lavagna el trasferimento al San Martino dove il 10 giugno Camilla ha cessato di vivere.

Scrivono i periti: “Al primo ricovero era già in atto la reazione al vaccino e poteva essere interpretata come tale ma in quel contesto e in quella fase storica ancora se ne parlava poco e non era così di facile intuibilità una correlazione”.

L’avvocato Angelo Paone che assiste la famiglia: “La vicenda merita un approfondimento Si è finalmente chiarito che la ragazza non aveva patologie e non prendeva medicinali. Ci riserviamo ogni approfondimento con il nostro consulente. Possiamo osservare però sin d’ora che in realtà la problematica delle controindicazioni su quella fascia di età erano state già evidenziane nel verbale numero 17 del comitato tecnico scientifico che diceva come fosse sconsigliato per le persone sotto i 60 anni. Anche per quel che riguarda Lavagna bisogna dire che Camilla il 3 è stata dimessa con le piastrine che continuavano a scendere”