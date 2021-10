Serie D: per il Sestri avversario inedito, al Sivori arriva il Novara - LevanteNews

Dalla pagina Facebook 27 settembre 1919

Archiviata la sconfitta contro la capolista Chieri, c’è da pensare alla prossima gara: Sestri Levante-Novara in programma domenica alle 15. Gli azzurri, reduci dalla vittoria contro l’Rg Ticino per 3-1 e attualmente secondi in classifica, sono gli unici imbattuti del campionato. Il Novara, escluse Juventus e Torino, è l’unico storico club del Piemonte che i corsari non hanno mai affrontato. Gli azzurri, infatti, non ha mai giocato nelle serie dilettantistiche.

Anche quando il Sestri Levante disputò la Serie C nel 1948-49, il Novara militava in Serie A. Finalmente colmiamo questa lacuna. Esattamente 10 anni fa il Novara, che fa parte dello storico quadrilatero del calcio italiano con Pro Vercelli, Casale e Alessandria, giocava contro Juventus, Milan e Inter, oggi contro il Sestri Levante.

Al Sivori è atteso il pubblico delle grandi occasioni. Abbiamo un disperato bisogno di punti, anche se abbiamo 2 partite in meno rispetto alle altre squadre.