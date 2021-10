Recco: per il Festival in Musica Mirella Di Vita e Dario Bonuccelli - LevanteNews

Dal Gruppo Promozione Musicale Golfo Paradiso newsletter

Carissimi amici, a causa dell’indisponibilità della cantante Francesca Benitez, si è resa necessaria una sostituzione per il quarto appuntamento del Festival Recco in Musica, previsto per domenica 24 ottobre alle ore 17.30, sempre all’Oratorio San Martino (annesso alla Santuario Nostra Signora del Suffragio).

Sarà dunque il soprano Mirella Di Vita ad esibirsi, accompagnata dal pianista Dario Bonuccelli. Diplomata brillantemente in canto presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali “L. Boccherini” di Lucca sotto la guida del Maestro Giovanni Dagnino, Mirella Di Vita si è successivamente perfezionata con Gabriella Ravazzi, Raina Kabaivanska, Ione Iori, Bruna Baglioni, Micaela Carosi e ha conseguito il Diploma Accademico di II Livello in Canto presso il Conservatorio di Genova sotto la guida del Maestro Gloria Scalchi col massimo dei voti e la lode; vincitrice di concorsi di canto, quali Concorso Riviera della Versilia 2002 (1° premio), Concorso internazionale di Musica da Camera Città di Vercelli 2003 (1°premio), premio “Boris Christoff” dedicato agli artisti emergenti 2003, Premio Nazionale delle Arti 2011, è ospite di importanti teatri di tradizione e fondazioni liriche internazionali. Svolge un’intensa attività concertistica per quanto riguarda la musica da camera, il repertorio sacro e la musica contemporanea.

È laureata con lode in Lingue e Letterature Straniere presso l’Universitá degli Studi di Pisa. Il programma, intitolato “Il salotto musicale europeo dell’800” sarà incentrato sulla musica vocale da camera: Mozart e Schubert per l’area tedesca, Rimski-Korsakov e Tchaikovski per la Russia, infine Francesco Paolo Tosti e Giulio Ricordi per la romanza italiana. Grazie al contributo del comune di Recco, l’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti; la prenotazione è obbligatoria e all’entrata sarà richiesta l’esibizione del green pass, come da normativa vigente. Dopo il concerto sarà possibile cenare dal Ristorante Ö Vittorio a prezzo promozionale.

In occasione del concerto, sarà possibile rinnovare la propria associazione al GPM: un grande aiuto alla nostra attività che vuole puntare sempre più in alto. Per informazioni e prenotazioni potete contattarci alla nostra mail gpmusica@libero.it o al nostro numero WhatsApp 3395839136; è anche possibile consultare il nostro sito www.gpmusica.info o la nostra pagina Facebook