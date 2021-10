RASSEGNA STAMPA. Asl-4: covid, ieri altri 14 contagi - LevanteNews

Oggi, giovedì 21 ottobre, auguri a Orsola. Mercati settimanali: Lavagna; Rapallo; Sori. Proverbi: “La madre degli imbecilli è sempre incinta”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Pianeta covid: “Ieri nella asl 4 altri 14 contagi”; “Tampone da ripetere ogni 48 ore, code in farmacia”. Bonus facciate: doccia fredda anche per le imprese tigulline “Aveva agevolato la ripresa” (Commento. E l’aumento dei costi).

Riva Trigoso: presidio corteo contro il Green pass davanti a Fincantieri, poi corteo fino al Comune. Casarza Ligure: Fabio Comes confermato presidente del Consiglio. Chiavari: torna l’eroina, arrestati tre pusher. Chiavari: Gianelli santo da 70 anni, Tanasini visita il liceo sportivo.Leivi: uliveto a fuoco, rintracciato il responsabile. Zoagli: asfaltature sull’Aurelia, possibile una proroga.

Rapallo: crollo della diga del porto Riva, durante la prima udienza le parti civili chiedono il coinvolgimento del ministero. Rapallo: all’Aci Genova svolta con la presidenza Bagnasco. Rapallo: l’ultima suora col telefono muto, rimasta isolata per giorni.

Camogli: incidente frontale alla strettoia di via Bettolo (Commento. Eventualità largamente prevista dopo la costruzione di un marciapiedi). Camogli: creatività a scuola, per l’Istituto comprensivo terza vittoria di fila. Recco: mutuo da un milione con il Credito sportivo per comprare il campo di San Rocco. Recco: conferimento e raccolta, per i ristoranti si cambia. Recco: sanificazione di strade, lavoro da 52.000 euro.

Moconesi: tunnel, sindaci soddisfatti “Ma ora sui passi al progetto esecutivo”. Ne: dalla carte geografiche a Dante, l’Aveto al Festival della Scienza. Santo Stefano d’Aveto: va a scuola in un altro Comune, negato il diritto al trasporto. Santo Stefano d’Aveto: domenica trekking tra il Penna e il Ramaceto.