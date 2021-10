Rapallo: copertura San Francesco, primo comandamento la sicurezza - LevanteNews

L’amministrazione comunale di Rapallo, in particolare l’assessore ai Lavori pubblici Filippo Lasinio, in vista del completamento dei lavori per il rifacimento della soletta del torrente San Francesco, vuole la garanzia che l’intervento si svolga nella massima sicurezza. Non avendo nell’organico una figura che abbia competenze e tempo per assolvere tale incarico, con determina dirigenziale a firma dell’architetto Rodolfo Orgiu, si è provveduto a conferire il compito professionale di coordinamento alla sicurezza all’ingegnere Stefano Migliaro con studio a Genova, per un importo complessivo di 44.410 euro.