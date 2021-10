Pro Recco: ritorno a casa dopo quattro giorni ad Atene - LevanteNews

Dall’ufficio stampa Pro Recco Nuoto e Pallanuoto

Quattro giorni ad Atene per preparare con l’Olympiacos l’esordio in Champions di mercoledì 27 ottobre, in casa del Marsiglia. I biancocelesti di Sukno sono tornati oggi in Liguria dopo intense sessioni di allenamento con la squadra allenata da Vlachos degli ex Filipovic, Bijac e Buslje. Nel mezzo anche un test amichevole ufficiale terminato 9-9 con pareggio di Hallock a 33 secondi dalla sirena.

“Gli allenamenti con l’Olympiacos sono stati molto importanti per noi che in campionato non abbiamo la possibilità di disputare tante partite di livello con squadre così forti – afferma il capitano Aleksandar Ivovic – Stiamo abbastanza bene fisicamente, ci siamo ripresi dalle fatiche delle Olimpiadi, qualcosa dobbiamo ancora migliorare a livello tattico ma penso sia normale in questo momento della stagione, con l’allenatore e cinque giocatori nuovi. Sono stati quattro giorni utili per avvicinarci all’esordio di Marsiglia: in Francia ci attende una partita molto difficile, in un ambiente caldo; l’anno scorso li abbiamo affrontati due volte ad Ostia vincendo di misura e soffrendo non poco. Anche mercoledì prossimo sarà una partita equilibrata. Il Marsiglia può essere la sorpresa di questa edizione; in generale penso che noi, Olympiacos e Novi Beograd, che ha una squadra molto forte e giocherà le finali in casa, abbiamo qualcosa in più”.

Il capitano ha ritrovato l’ex compagno Sandro Sukno in panchina: “Me lo aspettavo a questo livello, lui ha giocato a Recco ed è molto importante perché sa che cosa vuol dire convivere con la pressione di giocare per vincere, sono sicuro che ci darà una grande mano anche dal punto di vista mentale. È ambizioso, è stato il migliore giocatore al mondo e vuole raggiungere quel traguardo anche da allenatore”.