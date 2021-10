Pieve Ligure: interrogazione sull'estensione del Parco di Portofino - LevanteNews

Dal Gruppo Consiliare “Vivo Pieve”

In data 28 maggio 2019 chiedevamo all’Amministrazione e al Sindaco Adolfo Olcese notizie sulle mosse fatte da questo Comune per aderire al Parco Nazionale di Portofino. La risposta in Consiglio Comunale era stata “non abbiamo sufficienti informazioni”.

Ci auguravamo, all’epoca, che le informazioni venissero prese al più presto.

Molta acqua è passata sotto i ponti dal 2017, data di istituzione del Parco Nazionale di Portofino, e moltissimi articoli e interventi sono stati fatti e scritti sui benefici dell’appartenenza a un Parco Nazionale e sulla vacuità delle motivazioni negative che porterebbero a una scelta di non appartenenza. Molti Sindaci del territorio, un tempo contrari, hanno cambiato idea, persuasi sia dal lavoro puntuale di Anci sia del Ministro della Transizione Ecologica Cingolani, e perfino alcuni Partiti Politici hanno fatto stupefacenti retromarce votando a favore del Parco ad esempio nel Comune di Rapallo.

Soltanto Amministratori ciechi e sordi avrebbero potuto non assumere informazioni su quest’importantissima opportunità che non si ripresenterà. Presumiamo quindi che anche a Pieve il Sindaco e la Giunta abbiano potuto formarsi un’opinione positiva in merito.

Alla luce di queste modifiche del sentire popolare e amministrativo generale, le sottoscritte Consigliere Comunali di Minoranza del Gruppo Vivo Pieve, Paola Negro e Carla Scarsi, interrogano quindi nuovamente il Sindaco e la Giunta del Comune di Pieve Ligure affinché richiedano al Ministero di inserire Pieve Ligure – almeno un minuscolo pezzettino dei territori a nord (di nessun interesse per eventuali speculazioni edilizie) – nel territorio del Parco Nazionale. Così facendo si risponde anche a quella parte non irrilevante di popolazione che da sempre e comunque è a favore del Parco.

Si richiede di inserire tale interrogazione all’ordine del giorno della prossima seduta di Consiglio Comunale e si richiede discussione e risposta scritta, ma si richiede anche di agire in fretta, prima che sia troppo tardi.

In attesa di un Vs. gentile riscontro, ringraziamo per l’attenzione e porgiamo cordiali saluti.

Paola Negro e Carla Scarsi