Parco dell'Aveto: gli eventi in programma nel fine settimana - LevanteNews

Dal Centro Educazione Ambientale Parco dell’Aveto

Sabato 23 ottobre 2021

Infopoint Agenda 2030 presso il Mercatino Agricolo di Conscenti (Ne) Presso il Mercatino Agricolo della Val Graveglia a Conscenti (Ne) verrà allestito l’INFOPOINT Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile all’interno del progetto promosso da Città Metropolitana per approfondire i temi della biodiversità, delle energie rinnovabili e dell’economia circolare, della mobilità sostenibile e della sicurezza stradale, della rigenerazione urbana: un’occasione per scoprire che l’impegno alla sostenibilità nel quotidiano può essere più semplice di quanto si creda e magari anche divertente. In questa occasione verrà allestito uno stand con materiale informativo sugli obiettivi dell’Agenda e i bambini potranno giocare con Il Gioco dell’Oca realizzato ad hoc per far conoscere in modo divertente i temi dell’agenda.

Domenica 24 ottobre 2021

Il foliage nel Parco dell’Aveto: escursione nella Foresta del Monte Penna. Un’escursione nel Parco dell’Aveto per ammirare il “foliage”: lo spettacolo del cambiamento di colore delle foglie degli alberi, un fenomeno naturale e particolarmente affascinante. L’escursione si svolgerà nella bella foresta del Monte Penna, in alta Val

d’Aveto.

Ritrovo: ore 9.30 alle Casermette del Penna (Comune di S. Stefano d’Aveto)

Rientro: ore 16.00 circa

Difficoltà: media

Costo: gratis

L’iscrizione è individuale quindi ogni partecipante dovrà obbligatoriamente compilare una scheda di prenotazione (è necessario iscrivere anche i minorenni), e saranno accettate fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti (16 persone, bambini inclusi). La prenotazione è obbligatoria e va effettuata compilando il form disponibile al link https://forms.gle/75ZjChRdgM6fz4SK8.