Pallanuoto: Rari Nantes Camogli, il debutto in casa è contro Arenzano - LevanteNews

Dalla Rari Nantes Camogli 1914

La FIN questa mattina ha comunicato i calendari del campionato di serie A2 di pallanuoto. La Rari Nantes Camogli debutterà in casa sabato 13 novembre contro la Rari Nantes Arenzano.

“Come prima cosa voglio dire che siamo tutti molto felici e carichi per il ritorno alla “vecchia” formula a 12 squadre”, commenta il Direttore Sportivo bianconero Pietro Dondero, “Il giorno della compilazione dei calendari è sempre bello. È chiaro che fare un commento diventa difficile, perchè è vero che tanto prima o poi vanno affrontate tutte. Siamo felici ed entusiasti di poter iniziare il nostro percorso di nuovo in casa, davanti alla nostra gente. Il campionato sarà bellissimo. Molte squadre si sono rinforzate e penso che l’asticella sia veramente alta. Noi siamo partiti bene, ci stiamo allenando con serietà e sono sicuro che per l’esordio ci faremo trovare pronti. Abbiamo confermato l’ossatura storica del gruppo, inserendo due giocatori di livello assoluto per la categoria come Bianco e Monari. Ci sono giovani di belle speranze e si sta creando un clima molto soddisfacente. Come ho detto alla squadra il nostro obiettivo sarà quello di concentrarsi partita dopo partita, con l’ambizione di arrivare ai play off nella migliore posizione possibile per poi provare a giocarci le nostre carte fino alla fine”.