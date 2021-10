Il bilancio è di quattro feriti trasferiti in codice giallo al pronto soccorso di Lavagna. L’incidente, definito pauroso, è avvenuto alle 19 circa in località Terrarossa di Moconesi in Fontanabuona. Sul posto è intervenuto il 118 con tre autoambulanze della Croce Verde di Carasco e la Croce Bianca di Mezzanego. Le notizie al momento sono scarne. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica per accertare le responsabilità.