Leivi; sabato presso la polivalente "Reca messaggi il vento" - LevanteNews

Da Mirna Brignole, Presidente Centro Culturale La Torre

Sabato 23 ottobre 2021 alle ore 16:30, a conclusione della mostra “Artisti e Artigiani a Leivi” organizzata dal Centro di Cultura “La Torre” di Leivi dal 23 al 26 agosto u.s., presso la Sala Polivalente di Piazza Giovanni Paolo II a Leivi (S.Bartolomeo), in collaborazione con L’Agave, Centro di Cultura di Chiavari, musica e letteratura si incontreranno per dar vita ad una performance che avrà come tema la Liguria e il nostro Tigullio.

Lo spettacolo avrà per titolo “Reca messaggi il vento“.

Gli intermezzi musicali saranno a cura di Serena Circella (voce), Roberto Canepa (voce e chitarra) e Roberto Longinotti (fisarmonica), mentre i lettori dell’Agave (Mirna Brignole, Pier Curci, Ilaria Ghelfi, Francesca Marzino, Paolo Paganetto, Andrea Stolfo) daranno vita a letture di prosa e poesia.

Saranno rispettate le norme antiCovid e verrà richiesto all’ingresso il Green Pass.