Coppa Liguria: finisce il cammino della Cogornese, 2-2 contro la Caperanese - LevanteNews

Dall’USD Cogornese 1964

Cogornese – Caperanese 2 – 2 ( Merlo, Larizza )

Termina con un pareggio il nostro cammino in Coppa Liguria, un pari arrivato, come domenica scorsa, ancora con un gol in extremis in un match che per come era iniziato sembrava presagire una serata piuttosto negativa per i nostri ragazzi.

Nonostante l’ impegno per entrambe le squadre non avesse alcuna valenza per la classifica, la partita è risultata esser vera e sin dai primi minuti di gara. Tanto che dopo 15 minuti gli ospiti, apparsi assai tonici e motivati, avevano già trovato il doppio vantaggio contro una Cogo sperimentale ( in campo con una formazione per nove / undicesimi differente dalla partita precedente ) e timida. Ricevuto il duplice colpo, i padroni di casa hanno avuto la capacità di reagire e di non farsi travolgere dalla maggiore veemenza avversaria : la rete di Merlo a metà primo tempo e il pari di Larizza nel recupero sono stati la logica conseguenza di un approccio ben diverso nei 3/4 di gara rimanenti.

Ma ieri sera è stata anche occasione per vedere tornare in campo alcuni vecchietti inossidabili come Luca Colaiacovo e Amaturo Vitale, oltre alla clamorosa presenza nei 20 convocati di Luca Bonventi: quest’ ultimo allontanatosi a fine gara in aperta polemica con il Mister Bacigalupo per non esser entrato in campo a sbrogliare la difficile matassa maturata fino a quel momento e a dare la carica per trovare il gol del pari.