Cinque Terre: VII^ Giornata Europea del Parchi Letterari - LevanteNews

Sabato 23 e domenica 24 ottobre, il Parco Letterario Eugenio Montale e delle Cinque Terre propone l’ultimo weekend della stagione con i percorsi naturalistico letterari dedicati alla scoperta delle Cinque Terre, attraverso la speciale lente della poesia montaliana.

I sentieri, come sempre, faranno da quinta ai versi del poeta Eugenio Montale, la cui presenza è ancora percepibile nella natura e nel paesaggio custoditi dal Parco: sono gli stessi “dorsi di colli e di cielo”, quella terra de “i limoni”, le “lame d’acqua” e i “muri d’orto”, che hanno ispirato le liriche, oggi più che mai attuali, della raccolta Ossi di Seppia.

Gli appuntamenti – inseriti nella VIIª Giornata Europea del Parchi Letterari® – ruotano attorno agli alberi del Parco che, al pari dei libri, raccontato una storia antica e sono testimoni silenziosi di vicende umane e naturali: come i grandi patriarchi che da secoli affondano le loro radici nei sagrati dei Santuari della Madonna di Reggio a Vernazza e della Madonna di Soviore a Monterosso o l’antico Gelso che si staglia tra cielo e mare, nell’abitato del Persico a Campiglia.

Caratteristica dei percorsi è la dimensione dinamica e interattiva nell’ambiente circostante, così come l’ascolto di versi en plein air aiuta a comprendere in profondo i riferimenti di poeti, scrittori e artisti che, nelle suggestioni delle Cinque Terre, hanno trovato l’ispirazione e il proprio luogo dell’anima.

A svelare tutti i segreti degli alberi antichi e monumentali del Parco, l’importanza della loro conservazione, e la varietà di significati simbolici attribuiti da grandi autori ed artisti, la letterata Cristina Currarini, in collaborazione con il Reparto Carabinieri del Parco Nazionale ‘Cinque Terre’. In un racconto corale tra natura e cultura.

Ai cipressi e i filari di lecci monumentali antichi custodi di luoghi di preghiera immersi nella macchia mediterranea è dedicato il primo trekking poetico di sabato 23 ottobre: sopravvissuti alle malattie, al taglio dell’uomo, agli incendi e alle trasformazioni delle aree boschive in aree agricole o cittadine, sono esemplari unici, per età, portamento, valore paesaggistico e non ultimo legami con la storia e la cultura del luogo, divenuti oggetto di tutela e parte del patrimonio artistico italiano. Nel Parco in sicurezza

Adotta le misure di autoprotezione per il contenimento dell’epidemia da virus Covid-19

Rispetta sempre la natura, smaltisci la mascherina e i dispositivi di protezione individuale, nella raccolta indifferenziata.

La loro dispersione nell’ambiente rappresenta una grave minaccia per gli ecosistemi.

Domenica 24 ottobre si prosegue con l’escursione al Gelso del Persico, l’ultimo testimone vivente dell’economia rurale diffusa nei secoli scorsi, quando il reddito familiare locale proveniva dalla coltivazione della vite e dell’ulivo, dalla pesca ed anche dall’allevamento dei bachi da seta.

I percorsi naturalistico letterari rientrano nelle attività delle riserve culturali nate dalla collaborazione tra Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri (C.u.f.a.) e Parchi Letterari®.

Info e prenotazioni

Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria per un numero massimo di 15 partecipanti a uscita all’email comunicazione@parconazionale5terre.it

Sabato 23 Ottobre 2021 – h 8:30 – ALBERO CREATURA MERAVIGLIOSA

Durata 4 ore circa – (difficoltà: escursionista esperto, con pendenze irregolari, indossare calzature da trekking). In cammino alla scoperta degli alberi monumentali che vegliano sui Santuari di N.S. di Reggio (Vernazza) e N.S. di Soviore (Monterosso), il percorso letterario spazia dalla lettura dei versi di Montale a quelli di altri autori significativi, ponendo gli alberi tipici e la flora locale a elementi protagonisti di un paesaggio eterogeneo e paradisiaco fatto di “dorsi di colli e cielo”. Partendo da Monterosso con navetta si sale fino al Santuario di N. S. Di Soviore dove ha inizio l’escursione, attraverso i sentieri n. 582 e 508, fino alla discesa al centro storico di Vernazza. (rientro con mezzi propri)

Ritrovo di fronte Info Point del Parco, presso la stazione ferroviaria di Monterosso, 1° binario, h 8:30

DIFFICOLTÀ | EE escursionista esperto. Indossare scarpe chiuse, con suola scolpita ‘tipo Vibram’ antiscivolo. In caso di avverse condizioni meteo l’evento sarà annullato

Domenica 24 Ottobre 2021 – h 9:00 di fronte alla Chiesa di Santa Caterina, ore 9 (da raggiungere con mezzi propri) – IL GELSO DEL PERSICO

Durata 3 ore circa – (difficoltà: escursionista, con pendenze irregolari, indossare calzature da trekking).

Trekking sul sentiero n. 582 alla scoperta del Gelso del Persico, testimone dell’antica attività di allevamento di bachi da seta. Dall’abitato di Campiglia fino a Case Persico, si scende fra vigneti e case sparse, per ritrovarsi immersi nella macchia mediterranea. Tra letture e suggestioni poetiche e approfondimenti sugli aspetti naturalistici.

Il Parco Nazionale delle Cinque Terre

È stato istituito il 6 ottobre 1999 con Decreto del Presidente della Repubblica (Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 1999, n. 295). Il territorio del Parco Nazionale delle Cinque Terre, tra i più piccoli d’Italia e allo stesso tempo il più densamente popolato, ha un’estensione di 3.868 ettari e una popolazione di circa 4.000 abitanti. Comprende i Comuni di Riomaggiore, Vernazza, Monterosso al Mare, La Spezia (zona Tramonti) e Levanto (zona Mesco). Nel 2014 il Parco ha conseguito la certificazione del proprio sistema di gestione ambientale secondo i requisiti della norma UNI EN ISO 14001 propedeutica alla registrazione EMAS (Eco Management an Audit Scheme) dei servizi ecosistemici del Parco. Il Certificato di Registrazione EMAS è stato ottenuto dall’Ente Parco, il 26 giugno 2019.

