Chiavari: nel pomeriggio in A-12 incidente fotocopia di quello all'alba - LevanteNews

Oggi alle 15 in A-12, tra Chiavari e Rapallo in direzione Genova, un’auto si è ribaltata nei pressi di un cantiere di lavoro. Incidente fotocopia di quello avvenuto alle prime luci dell’alba. Sul posto personale del 118, vigili del fuoco di Chiavari, polizia stradale e personale di Autostrade per liberare e bonificare la carreggiata. L’operazione è terminata due ore dopo con le comprensibili estenuanti code e parte del traffico dirottato sulla viabilità ordinaria. Il conducente dell’auto è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso del San Martino.