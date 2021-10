Un’auto si è ribaltata in A-12 nel tratto tra Chiavati e Rapallo. Il traffico è rimasto paralizzato e si sono formate lunghe code; fattore questo ormai abituale. Sul posto il 118, i vigili del fuoco, la polizia stradale e gli uomini di Autostrade per liberare il prima possibile e bonificare la carreggiata. Il conducente , una volta estratto dal mezzo, è stato inviato al San Martino per la dinamica dell’incidente; le sue condizioni tuttavia non sono preoccupanti.