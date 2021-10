Camogli e Marciana Marina: unite nel nome di Raffaello Brignetti - LevanteNews

Nel 2011 era stata la libreria “la Zafra” di Chiavari ad organizzare una serata per ricordare Raffaello Brignetti nel novantesimo della sua nascita. A distanza di 10 anni il Comune di Camogli e quello di Marciana Marina hanno promosso una duplice iniziativa, “Elba ligure e Liguria elbana”, dedicata allo scrittore di mare, uno dei più importanti del ‘900, che è in corso nel “ridotto” del Teatro Sociale di Camogli. Il legame tra le due località sta nel fatto che lo scrittore (1921-1978), figlio di un guardiano di fari, nato all’Isola del Giglio, ebbe antenati paterni originari di Camogli, rifugiatisi all’Elba ai tempi dell’invasione napoleonica e visse per anni a Marciana Marina.

Ed infatti un primo convegno si è svolto il 4 ottobre sull’isola. Oggi oltre ai sindaci di Camogli e Marciana Marina, Francesco Olivari e Gabriella Allori partecipano Elisabetta Anversa e Santina Berti, assessori alla Cultura; Francesco De Nicola, docente all’Università di Genova; Manrico Murzi, poeta e scrittore; Patrizia Lupi, direttore responsabile presso Enjoy Elba & The Tuscan Archipelago Magazine; Roberto Pettinaroli, responsabile della sede chiavarese del Secolo XIX; G.B. Roberto Figari, presidente dell’Accademia dei cultori di storia locale; lo scrittore e saggista Mario Dentone; la scrittrice Lilli Mariotti. A Mario Peccerini il compito di leggere alcuni brani delle opere di Brignetti.