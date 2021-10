A-12: "Code infinite, ma niente sconti sul ticket" - LevanteNews

Dal Gruppo Lega Liguria – Salvini

“Ancora forti disagi per gli automobilisti a causa dei cantieri infiniti. Ora basta. Pedaggi gratis e terminare i lavori al più presto. Stamane l’autostrada A12 è stata di nuovo bloccata nel tratto Chiavari-Rapallo per un incidente dove c’è il cambio di carreggiata. Inoltre, nello stesso tratto sono due mesi che ci sono lavori e chiusure notturne, ma il pedaggio autostradale non è mai stato eliminato. Occorre un intervento deciso per risolvere questi problemi in A12 e nelle altre tratte autostradali liguri perché gli utenti non possono continuare a subìre forti disagi e rimanere ostaggio di Autostrade. Inoltre, stando così le cose, bisogna sensibilizzare i responsabili di Aspi a inserire subito il pedaggio gratuito per le tratte, come da Sestri Levante a Genova, interessate dai cantieri infiniti”.

Lo hanno dichiarato il vice capogruppo regionale della Lega Sandro Garibaldi e il commissario Lega Giovani Tigullio Nicholas Fadda.