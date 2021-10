Zoagli: opposizione dal prefetto e invita anche il sindaco - LevanteNews

Da Gian Giacomo Solari (Zoagli nel Cuore)

Come annunciato nel Consiglio Comunale dell’11 ottobre, l’opposizione Consigliare composta da Gian Giacomo Solari e Mirko Mussi ( Zoagli nel Cuore ) e Luigi Fortunati ( Zoagli per tutti ) si è subito attivata per avere un incontro con il Signor Prefetto di Genova Dottor Renato Franceschelli, al quale parteciperà, avendo dato la sua disponibilità il Sindaco di Zoagli Fabio DePonti, per illustrare le problematiche in cui si trova l’amministrazione comunale a seguito delle sentenze della Corte dei Conti, in base a queste sanzioni l’amministrazione non può intervenire in tante problematiche, come ad esempio nonostante ci siano le risorse economiche sulla viabilità, in quanto si dovrebbe subito intervenire in una strada che sta franando e su altre da mettere in sicurezza per l’incolumità dei cittadini, delle auto e dei mezzi di pubblico intervento ( ambulanze e vigili del fuoco ), praticamente una dilazione delle sanzioni per permettere la funzionalità comunale.

Con questa ulteriore iniziativa, l’opposizione zoagliese dimostra ancora una volta la piena disponibilità alla collaborazione con l’amministrazione comunale, come si sta verificando nei trasporti sia ferroviari che dei bus dove si sta portando avanti una doppia trattativa sia con la Regione Liguria che con l’Amt, sperando in risultati anche nel futuro prossimo.