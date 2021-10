Sestri: Tari e spese abitative, ultimi giorni per partecipare ai bandi - LevanteNews

Dalla pagina Facebook del comune di Sestri Levante

Ultimi giorni per partecipare ai due nuovi bandi per la concessione di contributi economici per il pagamento delle spese abitative e per il pagamento della TARI per gli anni 2020 e 2021, con scadenza fissata per 𝐯𝐞𝐧𝐞𝐫𝐝𝐢̀ 𝟐𝟐 𝐨𝐭𝐭𝐨𝐛𝐫𝐞.

Requisiti per poter beneficiare dei contributi indicati sul sito del Comune www.comune.sestri-levante.ge.it, da dove è possibile anche scaricare il modello di domanda di ciascun bando.

Il modulo di domanda e gli allegati possono essere:

– consegnati a mano presso lo sportello URP di piazza Matteotti 3 dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 13;

– inviati tramite raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a: Comune di Sestri Levante, piazza Matteotti 3, 16039 – Sestri Levante

– inviati via PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.sestri-levante.ge.it