Serie D: ecco com'è andata per Sestri, Lavagnese e Ligorna - LevanteNews

Mercoledì agrodolce per le squadre di serie D della provincia di Genova: le uniche squadre a portare punti a casa sono state la Lavagnese e il Ligorna. I bianconeri hanno pareggiato 1-1 nel derby contro il Vado dopo essere passati in vantaggio nel primo tempo con Righetti al 29’. Il pareggio ospite è avvenuto al 15’ con la rete di Apero.

Trasferta amara per il Sestri Levante in terra piemontese: i Corsari hanno perso 1-0 contro il Chieri (a segno Ponsat al 19’ del secondo tempo). Pareggio ad Asti per la formazione del Ligorna: al gol di Virdis ha risposto Brusacà all’85’.

Domenica alle 15 scenderanno in campo il Ligorna contro il Borgosesia e il Sestri Levante contro il Novara, mentre lunedì la Lavagnese sarà di scena nel ponente ligure in casa della Sanremese.