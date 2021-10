Santa: congedo per il Maresciallo Maggiore dei Carabinieri Piazza - LevanteNews

Dalla pagina Facebook Donadoni Sindaco

Dopo 35 anni di onorato servizio, il Maresciallo Maggiore dei Carabinieri Antonio Piazza si congeda. È stato un punto di riferimento per la nostra Comunità in particolare tra il 2014 e il 2020 periodo in cui ha ricoperto il ruolo di Comandante di Stazione dei Carabinieri di Santa Margherita Ligure. Proprio per il lavoro svolto a Santa Margherita Ligure è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere alla Repubblica Italiana e poi quella di Ufficiale alla Repubblica Italiana.

Tanti i bei momenti condivisi, sempre presente a inaugurazioni e cerimonie istituzionali; incancellabili i ricordi legati alla gestione delle emergenze su tutti la distruttiva mareggiata del 2018 o la gestione dei controlli durante il lockdown in piena pandemia.