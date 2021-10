RASSEGNA STAMPA. Parco Portofino, Rapallo ricorre al Tar - LevanteNews

Oggi, mercoledì 20 ottobre, auguri a Irene. Mercati settimanali: Camogli; Casarza Ligure; Levanto; Santo Stefano d’Aveto; Uscio. Proverbi: “Cane di due padroni muore di fame”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Rapallo ricorre al tar contro il ministero sul parco di Portofino. Pianeta Covid: “Nell’Asl 4 sei nuovi contagi; i ricoveri sono tre”; “No vax e no green pass, l’Asl lasca a casa 27 opertori”; “Verifiche complicate per badanti e colf”.

Sestri Levante: “Culla del robot del futuro”; “Alta propensione all’innovazione”. Sestri Levante: divieto di ormeggio nella baia del Silenzio. Sestri Levante: tre progetti Anpi per le scuole cittadine. Chiavari: “Interrogazioni di Muzio e Luca Garibaldi, Asl 4 in consiglio regionale”. Chiavari: Marconi-Delpino al top nazionale. Chiavari: nuovi scenari per il sindaco. Chiavari: rubavano Rolex e oro, fermata anche la complice. Chiavari: nazionale cantanti sabato in campo per Marco di Capua. Chiavari: arte e Fondazione Cif, laboratorio radiofonico. Chiavari: parte il censimento cittadino. Chiavari: il “Morso del ramarro”, riprese del film nei palazzi storici.

Santa Margherita Ligure: accoppiate a febbraio Portofino Rum e Due perle.

Camogli: diventa virale il video di uno studente che in 45 secondi racconta il viaggio da Portofino al Nautico. Camogli: il cimitero apre il 29 ottobre. Nervi-Recco: chiusura notturna del tratto di A-12, incubo Tir sull’Aurelia,i

Coreglia: uccide il compagno, Clelia torna in ospedale.