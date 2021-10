Rapallo: "Tunnel Fontanabuona, auspico sia la volta buona" - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo

“Dopo l’accordo tra Aspi e Governo si prospetta la concreta opportunità della realizzazione del tunnel della Fontanabuona – dichiara il Sindaco Carlo Bagnasco – grazie anche all’intervento del Sindaco della città Metropolitana di Genova Marco Bucci, si concretizzerebbe un’opportunità per tutto il nostro territorio che, collegando in meno di 10 minuti il centro nevralgico di Rapallo con Cicagna, segnerebbe un vero rilancio delle attività produttive del nostro entroterra ed un naturale prolungamento del territorio.

“L’opera rappresenterebbe anche uno sfogo per il traffico costiero in caso di problematiche sulla rete autostradale del Tigullio – conclude il primo cittadino – auspico, come Sindaco di Rapallo e come vicesindaco metropolitano di Genova, che sia davvero la svolta per quest’opera attesa da oltre 60 anni.”