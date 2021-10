Rapallo: Panathlon International, celebrazione del 70ennale - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Panathlon International

Grande fermento a Rapallo, sede del Panathlon International per una serie di eventi internazionali che si svolgeranno a fine ottobre per festeggiare i 70 anni del nostro Movimento. Il Panathlon International, infatti, è nato a Venezia nel 1951 e si impegna da quella data per diffondere i valori del Fair Play, della Cultura e dell’Etica nello sport in tutto il mondo: con i suoi 300 Club e 9000 soci è presente in 27 Nazioni. Per l’occasione Villa Queirolo, sarà addobbata a festa come nelle migliori tradizioni.

Finalmente si riparte in presenza e il 28 – 29 ottobre presso gli Uffici della Segreteria Generale, sono previsti una serie appuntamenti internazionali che da tempo si attendevano! Riunioni ed incontri con le massime autorità panathletiche: Comitato di Presidenza, Consiglio Internazionale, Commissione Espansione, Presidenti dei Distretti. Tutti i partecipanti ritornano a “Casa” dopo lo stop che li ha tenuti distanti due anni da Rapallo, ma non dagli impegni panathletici.

Sabato 30 ottobre sarà poi la giornata dedicata ai festeggiamenti dell’anniversario: dalle ore 10.30, dopo i saluti delle Autorità panathletiche e non, presenti presso la Sede di Villa Queirolo, verrà inaugurata una scultura in rame, composta da rami di melograno con cinque frutti, a simboleggiare i continenti nei quali il Panathlon International opera da 70 anni. La scultura, realizzata per l’occasione dall’Artista Settimo Tamanini (Mastro7) di Trento, sarà posizionata all’interno della Sede a ricordo del traguardo raggiunto.

Seguirà la piantumazione di un albero di Melograno e l’apposizione di una Targa commemorativa nel giardino di Villa Queirolo per rafforzare il legame che da sempre unisce il Panathlon International con la Città di Rapallo e la sua Amministrazione, che ne ospita la Sede dal 1988. Un ritorno a “Casa” per tanti panathleti che non perderanno l’occasione per raggiungere Rapallo e assaporare il calore dei valori olimpici che ancora una volta avvolgeranno la Città.

Per accedere all’evento: obbligo presentazione Green pass o test negativo nelle 48h precedenti e prenotazione entro il 25 ottobre a info@panathlonl.net