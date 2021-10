Rapallo: "Crollo diga, i danni li paghi il ministero" - LevanteNews

Mareggiata del 29 e 30 ottobre. Chi sono i responsabili del crollo della diga del Porto Carlo Riva di Rapallo? Crollo che provocò l’affondamento di 225 lussuose imbarcazioni. Gli imputati per disastro colposo e naufragio sono due: il progettista della diga Ernesto La Barbera (difeso dagli avvocati Daniela Adamo e Simone Vernazza) e Alessandro Pentimalli, dirigente del Genio civile (difeso dall’avvocato Claudio Zadra).

Ma a risarcire i danni potrebbe essere chiamato, perché responsabile civile, il ministero delle Infrastrutture e mobilità sostenibili in quanto non avrebbe posto prescrizioni al progetto e sui lavori di rinforzo della stessa diga seguiti a seguito di una precedente mareggiata e per cui il gestore aveva ottenuto una proroga della concessione.