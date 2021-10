Sono appena terminati i lavori di ripristino degli storici archi in zona spiaggia del Castello dei Sogni. Viene così completato un altro tassello di fondamentale importanza per il rinnovo di un’area fortemente danneggiata dagli eventi marini del 2018. Ringrazio per il lavoro svolto l’assessore ai lavori pubblici Filippo Lasinio, gli uffici comunali e tutti gli intervenuti.