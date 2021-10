Moneglia- Sestri-Chiavari-Rapallo-'Santa'- Sori: la programmazione ai cinema - LevanteNews

La programmazione nei cinema del Levante:

BURGO di Moneglia (piazza Caduti; telefono 333 1636228)

Da giovedì 21 a domenica 24

Dune

Giovedì e venerdì: ore 21.00

Sabato e domenica: ore 16.30; 21.00

***

Da giovedì 28 a lunedì 1 novembre

Famiglia Addams 2

Ore 16; 17,45

**********

ARISTON di Sestri Levante (via Fico 12, telefono 0185 41505)

Da giovedì 21 al 26 ottobre (mercoledì chiuso)

Venom

giovedì: ore 17.30; 21.30

Venerdì, sabato e domenica: ore 16.30; 18.30; 21.45

Lunedì e martedì: ore 21.30

***

Ron – un amico fuori programma

Giovedì: ore 17.15

Venerdì, sabato e domenica: ore 16.00; 18.15

***

Marilyn ha gli occhi neri

da giovedì a domenica: ore 21.30

Lunedì e martedì: ore 21.15

*********

MIGNON Chiavari (via Martiri Liberazione 131; telefono 0185 309 694)

**********

AUGUSTUS – Rapallo (via Muzio; telefono 0185 61951)

Dal 21 al 27 ottobre (lunedì chiuso)

No Time to die

Tutti i giorni: ore 21.15

***

The Last Duel

Giovedì: ore 17.15

Venerdì, sabato e domenica: ore 16.30

Martedì e mercoledì: ore 17.15

***

Halloween Kills

Giovedì: ore 17.15; 21.30

Venerdì, sabato e domenica: ore 16.15; 18.30; 21.45

Martedì e mercoledì: ore 17.15; 21.15

***

Venom

Giovedì: ore 17.30; 21.30

Venerdì, sabato e domenica: ore 16.45; 18.45; 21.30

Martedì e mercoledì: ore 17.30; 21.30

**********

CENTRALE – Santa Margherita Ligure (Largo Giusti 16; telefono 0185 286 033)

Dal 21 al 26 ottobre

Ron – un amico fuori programma

Giovedì: ore 16.30

venerdì sabato e domenica: ore 16.00; 18.00

***

Ariaferma

Da giovedì a domenica: ore 21.15

Lunedì e martedì: ore 16.30; 21.15

**********

CINEMA Sori (Via Combattenti Alleati 4; telefono 0185 700 681)

No time to die

Mercoledì 20 ottobre ore 21

Regia di Cary Fukunaga

Un film con Daniel Craig, Ralph Fiennes, Rami Malek, Léa Seydoux, Naomie Harris, Ben Whishaw, Rory Kinnear, Jeffrey Wright, Dali Benssalah, Ana de Armas, Billy Magnussen, David Dencik, Lashana Lynch

Genere Azione, Avventura, Thriller

durata 163minuti.

No Time To Die, film diretto da Cary Fukunaga, racconta di come l’agente 007 James Bond (Daniel Craig), ormai ritirato dal servizio dopo la cattura di Franz Oberhauser, viva un’esistenza tranquilla in Giamaica, lontano dalle avventure e dai pericoli che hanno contornato la sua carriera da spia. Questa sua serenità e pace dei sensi, però, dura davvero poco, perché viene disturbata improvvisamente dalla comparsa di Felix Leither (Jeffrey Wright), un vecchio amico di James che lavorava insieme a lui per la CIA. L’uomo si è messo in contatto con Bond per un motivo ben preciso, ovvero chiedergli aiuto per una missione: liberare uno scienziato rapito, Waldo Obruchev (David Dencik).

Bond accetta e viene affiancato da Nomi (Lashana Lynch), una nuova agente. Ma l’impresa si rivela più delicata e rischiosa del previsto, la ricerca dei sequestratori, infatti, porterà lo 007 sulle tracce di un super criminale, Lyutsifer Safin (Rami Malek), affiliato alla Spectre e in possesso di una nuova tecnologia che potrebbe mettere a serio rischio il pianeta.

***

Tre piani

– Ven 22 ottobre ore 21

– Sab 23 ottobre ore 21

– Dom 24 ottobre ore 21

– Mer 27 ottobre ore 21

Regia di Nanni Moretti

Un film con Margherita Buy, Nanni Moretti, Alessandro Sperduti, Riccardo Scamarcio, Elena Lietti.

Genere Drammatico

durata 119 minuti.

Tre piani, tre famiglie e la trama del quotidiano che logora la vita, disfa i legami, apre le ferite, consuma il dramma. Al piano terra di un immobile romano vivono Lucio e Sara, carriere avviate, spinning estremo e una figlia che parcheggiano dai vicini, Giovanna e Renato. Al secondo c’è Monica, che ha sposato Giorgio, sempre altrove, ha partorito Beatrice senza padre e ‘ha’ un corvo nero sul tavolo. All’ultimo dimorano da trent’anni Dora e Vittorio, giudici inflessibili che hanno cresciuto Andrea al banco degli imputati. Un incidente nella notte travolge un passante e schianta il muro dello stabile, rovesciando i destini e mischiando i piani.

***

