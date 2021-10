L'Entella non sfonda, Volpe: "Dominato, ci è mancato solo il gol" - LevanteNews

“C’è mancato soltanto il gol. Abbiamo rischiato poco e creato tante occasioni ma non è bastato, la palla non è entrata. I ragazzi hanno fatto il massimo, non posso dire nulla sul piano dell’impegno”: lo ha dichiarato l’allenatore della Virtus Entella Gennaro Volpe al canale ufficiale della società commentando lo 0-0 contro la Vis Pesaro

L’Entella non vince da cinque turni, così il mister dei chiavaresi: “E’ un momento così, speriamo giri. Dobbiamo credere in quello che facciamo e attraversare questa tempesta. Macca e Bruno? Hanno risposto bene, ho avuto ampie garanzie da loro”.

Infine una battuta sui tifosi: “Avere il pubblico dalla nostra parte è qualcosa che ci spinge a fare meglio, giustamente ci sono anche alcune critiche, di questa classifica non è felice nessuno”.