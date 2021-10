Chiavari: spacciava eroina, arrestato 45enne - LevanteNews

A Chiavari, i militari della Radiomobile della Compagnia hanno tratto in arresto un 45enne ecuadoregno, con pregiudizi di polizia. Lo straniero, fermato a Chiavari per un controllo, mostrando segni di evidente nervosismo ed insofferenza, veniva perquisito e trovato in possesso di circa 15 grammi di eroina e di crack, il tutto suddiviso in dosi pronte alla vendita. La perquisizione si estendeva nel suo garage situato a Cogorno, dove venivano trovati diversi bilancini di precisione e materiale utile per il confezionamento.