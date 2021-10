Canna da Riva: Alessiani sul podio - LevanteNews

Da Umberto Righi

Dopo vari rinvii, si è disputata la prima prova del Campionato Provinciale di Canna da Riva per la specialità pesca in mare, organizzata domenica scorsa, per conto della Sezione FIPSAS di Genova, dalla LNI Cogoleto di Genova nel canale di calma di Genova Prà.

Il Canale di Prà ha concesso un discreto numero di catture, principalmente muggini con qualche sparlo e sugarelli, determinante l’esatta impostazione tecnica con canne bolognesi 6-7-8 metri e lenze calibrate.

CLASSIFICA GENERALE – Già al primo avvia il podio è occupato da tre Super BIG dell’agonismo nazionale pluri-titolati e pluri-componenti la Nazionale di Specialità: oro x Fernando Valvassura (LNI Cogoleto GE) con l’assoluto di gara con 4684 punti, secondo assoluto e primo del proprio settore, Carlo Poggi (LNI Cogoleto) con 1739 punti, terzo posto del podio per Alessio Alessiani (FIMA Chiavari) che vince il proprio settore con 1190 punti.

CLASSIFICHE X SETTORI – Chi segue l’agonismo della pesca da riva ben sa che nulla è lasciato al caso o alla fortuna, occorre molta abilità e anche piccoli particolari possono portare alla cattura di quel pesce in più degli altri concorrenti, che a dirla tutta non ti regalano niente perché tutti molto preparati e con esperienza pluri-decennale. Del resto siamo in Liguria e per noi liguri la pesca in mare da riva la pratichiamo fin da piccoli e certe cose restano nel dna.

Vediamo i premiati di ogni settore:

Nel settore A vince Alessio Alessiani (FIMA), seguito da Maurizio Predasso (LNI Sestri Ponente) con 1110 punti, terzo Angelo Orsi (ASD Prà Sapello) a 585 punti

Nel settore B vittoria di Carlo Poggi (LNI Cogoleto) seguito da Gianluigi Franzone (SPAM GE) con 1728 punti, terza piazza x Mario Gilardi (CSP Multedo GE)

Nel Settore C, più povero di catture, vince Roberto Lionetto (LNI Cogoleto) con 889 punti, secondo Federico Lume (SPAM GE) con 712 punti, terzo Nicola Predasso LNI Sestri Pon) con 328 punti

Nel Settore D, il grande Fernando Valvassura (LNI Cogoleto) fa il vuoto dietro a se, distaccato il secondo Giuseppe Multari (Sampierdarenese GE) con 1284 punti, terzo posto a Giuliano Magni (LNI Sestri Pon) con 1056 punti.

Molta attesa x la seconda prova che si svolgerà entro fine ottobre, chi già siede sul podio dovrà difendersi dagli inseguitori, o comunque consolidare e migliorare ancora il piazzamento, in ballo c’è la qualificazione per gli italiani 2022 e il titolo di campione provinciale. Sarà una bella lotta….