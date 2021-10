Camogli: venerdì l'apertura del cimitero "terremotato" - LevanteNews

A circa 250 giorni dalla chiusura e a 4 dalla commemorazione dei Defunti, l’apertura del cimitero di Camogli rappresenta un fatto importante. I camogliesi non ritroveranno più il camposanto che avevano visto prima del crollo dei loculi. All’interno si sta lavorando sodo per rendere il cimitero il più ordinato possibile; si stanno perfino tinteggiando alcune pareti. I parenti non troveranno più i loculi dove erano sepolti i loro defunti e all’ingresso verranno loro fornite le indicazioni della loro nuova collocazione. Ci saranno ancora zone interdette; ferite materiali da rimarginare perché quelle dovute allo sgomento e al dolore per i morti ancora dispersi neppure il tempo potrà sanarle.

Poi ci sono le altre tombe e i loculi non interessati al crollo che saranno oggetto di visite dei parenti, in attesa da otto mesi. Vorranno lavarle dal salino, sostituire le piante sfinite dalla siccità, portare fiori freschi e lumini; il tutto prima del 2 novembre, celebrazione dei Defunti.