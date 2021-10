Camogli: Gruppo U Dragun, Andrea Costa è presidente - LevanteNews

Da Andrea Costa Presidente Gruppo U Dragun Camogli riceviamo e pubblichiamo

Domenica 17 ottobre 2021 alle ore 10:00 si è svolta l’assemblea straordinaria dei soci del Gruppo U Dragun per eleggere il consiglio direttivo dell’Associazione, presso la Sala Polivalente Benedetto XV (ex Casa Del Popolo) per ottemperare alle vigenti normative anti COVID-19 in materia di distanziamento e sicurezza.

In seguito a votazione l’assemblea elegge le candidature del nuovo Consiglio Direttivo di:

Paolo Balocco

Claudio Colaci

Daniele Bertora

Francesco Balocco

Gianfranco Merello

Andrea Costa

Enrico Pibiri

Nella successiva riunione del Consiglio Direttivo sono state stabilite le nuove cariche statutarie nominando

Andrea Costa – Presidente

Daniele Bertora – Segretario

Claudio Colaci – Cassiere

Enrico Pibiri, Paolo Balocco, Gianfranco Merello, Francesco Balocco – Consiglieri.