Bogliasco: sì alla modifica di destinazione d'uso dello stabilimento ex Bagni Vittoria - LevanteNews

Dal Comune di Bogliasco

Martedì 19 ottobre 2021 si è svolta presso la Sala Ferrari di Bogliasco la seduta del consiglio comunale che si è aperta con le pratiche routinarie tra cui quella di giuramento del sindaco, insediamento del consiglio, nomina di giunta e vice sindaco.

Il sindaco e la maggioranza hanno portato per l’approvazione (che è avvenuta all’unanimità con voto favorevole anche della minoranza consiliare) una “modifica al progetto di utilizzo delle aree demaniali”, pratica funzionale al recupero dell’area dello stabilimento balneare ex Bagni Vittoria (o ex Soho).

Il consiglio ha deliberato di cambiare la destinazione d’uso in “stabilimento balneare con annesso bar ristorante comprendente opere incamerate allo Stato”. L’obiettivo è quello di rendere appetibile l’area a una gara che il Comune bandirà il prima possibile.

Martedì prossimo, 26 ottobre, si terrà un incontro tra il Sindaco e il direttore regionale del Demanio su questo tema con l’obiettivo di accelerare i tempi di recupero della struttura e la riapertura della spiaggia pubblica.