Bogliasco: code sull'Aurelia dopo la nuova Ztl a Nervi - LevanteNews

“Sono quello che può permettersi di non dire che lo avevo detto… Tanti cittadini e cittadine mi hanno mandato foto e chiesto di intervenire: dopo due giorni dall’entrata in vigore della nuova Ztl a Nervi la situazione per chi deve percorrere l’Aurelia è critica”: così in un post sui social il sindaco di Bogliasco Luca Pastorino.

“Il semaforo all’altezza di via Campostano è un danno per gli abitanti di Bogliasco, Pieve Ligure, Sori, Recco, Sant’ilario. Oggi scriveremo ad Anas e al municipio Levante e al Comune di Genova per chiederne la rimozione”