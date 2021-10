Recco, accensione straordinaria dei riscaldamenti - LevanteNews

Dal comune di Recco

Il Sindaco Carlo Gandolfo, con propria ordinanza in data 19 ottobre 2021, ha autorizzato l’accensione degli impianti di riscaldamento dal 20 al 31 ottobre, per un massimo di sei ore giornaliere.

Qui il testo dell’ordinanza:

PREMESSO che questo Comune, ai sensi del “Regolamento recante definizioni dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici …… omissis”, emanato con D.P.R. 16/04/2013, n. 74 è compreso nella zona climatica “D” per cui l’esercizio degli impianti di riscaldamento è consentito nel periodo dal 1° novembre al 15 aprile e per tutta la durata

giornaliera di ore 12;

VISTO in particolare l’art. 5 del D.P.R. 16/04/2013, n. 74, il quale stabilisce, fra l’altro, che i Sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici; CONSIDERATO che a seguito dell’inasprirsi delle temperature climatiche si ritiene necessario, in deroga ai limiti previsti dal DPR 16/04/2013, n. 74, consentire l’accensione straordinaria anticipata degli impianti di riscaldamento, per una durata giornaliera di 6 (sei) ore per il periodo dal 20/10/2021 al 31/10/2021 compreso, con una media ponderata delle temperature dell’aria di 20°C + 2°C per singolo ambiente riscaldato;

ORDINA L’accensione straordinaria degli impianti di riscaldamento dal 20/10/2021 al 31/10/2021 compreso, su tutto il territorio comunale per una durata giornaliera di 6 (sei) ore con una media ponderata delle temperature dell’aria di 20°C + 2°C per singolo ambiente riscaldato;

DISPONE La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio Online del Comune.

INFORMA che contro il presente provvedimento è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria (legge 6/12/1971, n.1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24/11/1971, n.1199).