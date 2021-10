Valli Parco dell'Aveto: gli eventi della settimana - LevanteNews

Dall’Ospitalità Diffusa – Valli Parco dell’Aveto

Questo fine settimana apertura straordinaria della Miniera di Gambatesa in occasione del Festival della Scienza per l’evento “Dante’s Inferno: a map”, con appuntamenti a carattere letterario scientifico e culturale: rappresentazioni teatrali, esposizione di mappe geologiche e geominerarie, laboratori tematici per bambini e le imperdibili visite geologico-minerarie al sottosuolo della miniera animeranno le giornate di sabato 23 e domenica 24 ottobre (prenotazione obbligatoria: tel. 347.5684388 – 0185.338876).

Due escursioni ci aspettano invece domenica 24: con le Guide del Parco dell’Aveto ci avventureremo lungo i sentieri che attraversano la Foresta del Penna per immergerci nelle atmosfere del foliage autunnale (prenotazione on-line)

il Monte Ramaceto sarà invece la meta dell’escursione con le Guide Meraviglie d’Aveto (prenotazioni: tel. 333 950 3870)