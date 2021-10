Uscio: raccolta differenziata di carta e metalli, i dettagli - LevanteNews

Dal comune di Uscio

Al fine di ottimizzare e rendere sempre più efficiente (nonché corretta) la raccolta differenziata nel nostro Comune, seguono (con i due successivi post) i dettagli in merito alla raccolta differenziata di Carta e Metalli, facendo riferimento a quanto specifica AMIU Genova presso il suo sito ufficiale.

I Metalli (link alla sezione sul sito AMIU)

Cosa sono:

Alluminio combinato con silicio, magnesio, rame, zinco e manganese, formando numerose leghe leggere (come la latta)

Alluminio puro (marchi “ALU” e “AL”)

Acciaio (che è una lega a base di ferro e carbonio)

Come differenziarli:

Sciacquare le vaschette degli alimenti ed elimina eventuali residui di cibo

Accartocciare i fogli di alluminio in modo tale che non si disperdano

Sciacquare le lattine marchiate AL

Dove conferirli:

I metalli, nel nostro comune, vanno conferiti nel sacchetto della plastica (colore giallo 🟡).

I sacchetti vanno posti nei pressi dei nuovi contenitori del secco e dell’umido, non occludendone lo sportello di accesso

(si ricorda che secco e umido possono essere conferiti ogni giorno, dalle 20:00 alle 24:00)

Quando conferirli:

Il venerdì, dalle ore 20 alle 24:00 (qui il dettaglio)

Nel dettaglio:

lattine per bevande e per olio

fogli di alluminio da cucina, involucri per cioccolato e coperchi degli yogurt

scatolette in banda stagnata per alimenti (es. pelati, carne, tonno, legumi, cibo per animali)

vaschette e contenitori in alluminio per la conservazione e il congelamento dei cibi

bombolette spray per deodoranti, lacche per capelli o panna montata

barattoli e scatole in metallo per biscotti, cioccolatini, liquori

tubetti per conserve, creme e cosmetici

capsule, chiusure e tappi in metallo per bottiglie (es. olio, vino, liquori, bibite)

ℹ️ Carta e cartone (link alla sezione sul sito AMIU)

Cosa sono:

La carta è composta da fibre cellulosiche normalmente presenti in natura

Come differenziarli:

Ridurre al massimo l’ingombro, ripiegando i giornali, schiacciando le scatole di cartone per ridurne il volume

Utilizzare (ove possibile) sacchi di carta

Dove conferirli:

Carta e cartone (ove possibile) vanno inseriti in sacchi di carta e quindi posti nei pressi dei nuovi contenitori del secco e dell’umido, non occludendone lo sportello di accesso

(si ricorda che secco e umido possono essere conferiti ogni giorno, dalle 20:00 alle 24:00)

Quando conferirli:

Il lunedì, dalle ore 20:00 alle 24:00 (qui il dettaglio)

Nel dettaglio:

carta e cartoncino di ogni dimensione

giornali, riviste e opuscoli pubblicitari non plastificati

libri e quaderni

carta per usi grafici, da disegno e per fotocopie

cartone per bevande (es. Tetra Pak per latte, succhi di frutta, panna)

sacchetti di carta

scatole e imballaggi in carta, cartoncino, cartone ondulato e carta da pacchi

Attenzione: non conferire con la carta i seguenti rifiuti (che vanno conferiti nel secco-residuo):

Carta sporca (es. tovaglioli e piatti di carta usati)

carta oleata per alimenti

carta assorbente per cucina e carta da forno

carta plastificata

pannolini (il Comune ha fornito apposito contenitore)

carta chimica per fax e autocopiante

polistirolo

Il materiale raccolto è inviato al Consorzio COMIECO o direttamente alle cartiere.