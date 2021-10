Sestri si è candidata a capitale della Cultura 2024 (con altre 23 località italiane) - LevanteNews

Sulla candidatura del Tigullio a capitale della Cultura 2024 si è detto e scritto molto all’inizio; in realtà come Levante News aveva sostenuto, la candidatura riguarda solo il Comune di Sestri Levante. Non sono stati neppure resi noti i punti salienti del progetto, protocollato al ministero della Cultura che entro il 18 gennaio selezionerà, tra i 24 presentati, i dieci progetti finalisti.

Tutte le candidature saranno valutate da una Giuria che selezionerà i dieci progetti finalisti entro il 18 gennaio. I Comuni presi in considerazione saranno ascoltati nel corso del mese di febbraio e a metà marzo si saprà quale è il Comune prescelto.

Di seguito l’elenco delle 24 città, Sestri Levante compresa, che si sono candidate (dal sito del Ministero):

Ala (Trento); Aliano (Matera); Ascoli Piceno; Asolo (Treviso); Burgio (Agrigento); Capistrano (Vibo Valentia); Chioggia (Venezia); Cittadella (Padova); Conversano (Bari); Diamante (Cosenza); Gioia dei Marsi (L’Aquila); Grosseto; La Maddalena (Sassari); Mesagne (Brindisi); Pesaro (Pesaro e Urbino); Pordenone; Saluzzo (Cuneo); Sestri Levante (Genova); Siracusa; Unione Comuni Montani Amiata Grossetana (Grosseto); Unione Comuni Paestum-Alto Cilento (Salerno); Viareggio (Lucca); Vicenza; Vinci (Firenze).