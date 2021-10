Sestri, mercoledì la gara contro il Chieri: due gli assenti - LevanteNews

Non c’è sosta in serie D: il Sestri Levante mercoledì sarà di scena a Chieri per il turno infrasettimanale. Nei corsari sarà assente Giovanni Fenati che salterà pure la gara di domenica al Sivori contro il Novara.

In terra piemontese mancherà ancora Emanuele D’Ambrosio che sconterà l’ultima giornata di squalifica inflitta dal giudice sportivo.

Come spiega la pagina Facebook 27 settembre 1919 per la decima volta il Sestri va a giocare a Chieri, città di 35mila abitanti in provincia di Torino. Ecco i precedenti: 1960-61, 1962-63, 1964-65, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2018-19 e 2020-21.