RASSEGNA STAMPA. 'Santa': polizia urbana ancora senza spogliatoio - LevanteNews

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Santa Margherita Ligure: vigili ancora senza spogliatoio”.

Pianeta covid: “Ieri due nuovi contagiati; i ricoverati in ospedale sono tre”; “Farmacie allo stremo, clienti per tamponi anche dalla Spezia”; “Fincantieri e Arinox, Fiom cerca intese per tamponi calmierati”; “Al Nautico di Camogli manca un insegnante”; “Primo lunedì col certificato, niente code ai tornelli aziendali”; “Green pass, più vaccinazioni che tamponi”. Elezioni: al lavoro sindaci e consiglieri dei Comuni rinnovati (Commento. Eletti il 4 ottobre, si sono subito messi al lavoro).

Sestri Levante: sub travolto e ucciso, iniziati i rilievi sullo yacht investitore. Sestri Levante: la città digitale sbarca nella baia del silenzio. Sestri Levante: Premio Top performer “Sganciato da Booking”. Casarza Ligure: “Sanità più vicina al territorio”. Lavagna: assegnati i lavori per la seconda parte del lungomare. Lavagna: Accademia del turismo, concorso stellato per gli allievi lavagnesi. Zoagli: autovelox sull’Aurelia.

Rapallo: San Francesco, ieri la consegna dei lavori alle ditte. Rapallo: “Inserite il tunnel per Santa Margherita tra le opere risarcitorie”. Portofino: Area Protetta al Festival della Scienza.

ViviAmo Camogli: varato direttivo, “Niente fini politici”.

Borzonasca: lago di Giacopiane quasi asciutto. Val D’Aveto: miele nei parchi, il Levante in concorso.